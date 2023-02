iOS: i non sviluppatori non potranno installare la beta

Se sino a questo momento accedere alle nuove funzioni di iOS per iPhone senza dover per forza essere uno sviluppatore abilitato al pagamento di 99 dollari al Developer Program di Apple era cosa semplice e fattibile, da adesso in poi non andrà più in questo modo. L’azienda di Cupertino, infatti, ha deciso di cambiare il modo di gestire le beta per gli sviluppatori, andando a limitare le possibilità per gli utenti “comuni” di effettuarne il download gratuito.

iOS: stop al download gratuito della beta

Più in dettaglio, a partire dalla versione beta di iOS 16.4, su iPhone è presente il nuovo menu Aggiornamenti beta nella sezione Impostazioni > Generale > Aggiornamento software di iOS. Questo menu consente ai membri del Developer Program di abilitare le versioni beta per sviluppatori iOS direttamente su un iPhone, senza dover installare un profilo di configurazione dal sito Apple Developer.

Il menu viene visualizzato solo se l’iPhone ha effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple utilizzato per iscriversi al programma per sviluppatori Apple e per quel che concerne le future versioni di iOS l’azienda di Cupertino fa sapere che questo menu sarà l’unico modo per abilitare le versioni beta degli sviluppatori, in quanto i profili smetteranno di funzionare.

La suddetta modifica permetterà all’azienda di evitare svariati problemi che ha dovuto fronteggiare negli anni, come nel caso di quelli legati al fronte sicurezza, ai malfunzionamenti di app non ancora adattate al nuovo sistema operativo e alla perdita di controllo dello sviluppo.

Alle ragioni di cui sopra va sommato il fatto che un iPhone che funziona con un sistema operativo non ottimizzato può portare a cattive prestazioni capaci di far perdere la fiducia dell’utente nella qualità del dispositivo pur essendo stato lo stesso utente a infrangere una norma di comportamento.

Bisogna altresì mettere in conto che l’accesso gratuito per mera curiosità può far perdere attrattiva all’opzione a pagamento per il medesimo motivo, generando potenziali perdite per Apple.