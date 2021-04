ioXt, nuovi certificati di sicurezza per app e VPN

La Internet of Secure Things Alliance (ioXt) ha annunciato due importanti novità in termini di sicurezza per blindare tanto il mondo delle app per l’IoT, quanto il mondo delle VPN. All’interno di questa alleanza coesistono nomi quali Amazon, Comcast, Facebook, Legrand, IBM, Google, ARM, Zigbee e molti altri ancora, quanto basta per esplicitare quanto un accordo su un nuovo standard lo trasformi seduta stante in uno standard di fatto sul mercato.

App e VPN, nuove certificazioni

La prima importante novità è relativa ad una certificazione per applicazioni che garantisce l’osservanza di specifici requisiti di sicurezza e privacy: la ricerca di questa certificazione consentirà di differenziare le app in base al profilo di qualità portato avanti nello sviluppo delle soluzioni di mercato, distinguendo le migliori in termini di sicurezza e tutela dei dati personali. L’intero mondo IoT ha contribuito allo sviluppo di queste specifiche, che saranno così automaticamente estese a smart speaker, illuminazione smart, webcam e molti altri ambiti in grande sviluppo in questi anni.

Ulteriore novità è relativa alle VPN, per le quali è riservata medesima attenzione. Google, protagonista fin dalla prima ora di questa svolta, ha immediatamente certificato la propria Google One (ivi compresa la relativa VPN), me nell’elenco delle soluzioni certificate fanno parte anche NordVPN, OpenVPN per Android, ExpressVPN e altre ancora.