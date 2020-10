IP camera con Intelligenza Artificiale a meno di 50 euro

Tra le varie offerte di Amazon, oggi vogliamo proporvi una delle migliori telecamere per la videosorveglianza interna. Si tratta di un dispositivo sorprendente non solo per il rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per l’incredibile numero di funzionalità che integra: la YI Dome Camera X.

Videosorveglianza: telecamera YI per videosorveglianza interna in forte sconto su Amazon

Senza dubbio il brand YI richiamerà alla mente di molti Xiaomi. Tuttavia la società si è separata da quest’ultima costruendosi una sua identità, ed ha saputo distinguersi per l’altissima qualità dei prodotti, a dispetto di prezzi estremamente aggressivi.

La Dome Camera X propone un design compatto e molto elegante, che le permette di essere posizionata in qualsiasi punto della casa. Il sensore è in grado di registrare le immagini con una risoluzione di 1080p, con un ampio angolo di visione grazie al grandangolo da 110° a scomparsa. Naturalmente la videocamera è dotata di Wi-Fi e può essere controllata da remoto. Grazie alla funzione pan-tilt, la camera può essere ruotata di 360 gradi direttamente dal proprio tablet o smartphone. Potremo inoltre ingrandire l’immagine grazie allo zoom da 4X.

Una delle funzionalità più innovative di questa videocamera è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. La cam infatti riconosce i movimenti inaspettati che avvengono nell’ambiente. Grazie all’AI però, riconoscerà se il soggetto in movimento è umano, così da evitare falsi allarmi. Non mancano la visione notturna, l’audio bidirezionale, il riconoscimento sonoro ed il supporto a microSD fino a 128GB. Molto interessante la funzione time-lapse che permette di comprimere fino a 6 ore di registrazione in piccole clip da 30 secondi.

Grazie alle offerte lampo di Amazon, oggi è possibile acquistare la videocamera di YI a soli 41,79 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.