iPad 10: ecco perché non è compatibile con Apple Pencil 2

Apple ha lanciato iPad 10 a metà ottobre, puntando tutto su un design premium, colori sgargianti e prezzo di partenza piuttosto interessante anche per chi non è disposto a spendere grandi cifre. Insomma, i buoni propositi per risultare appetibile ai più ci sono tutti. Ciò che però in molti si sono chiesti è perché mai manchi il supporto ad Apple Pencil 2. A rispondere ci ha pensato il recente teardown eseguito dal team di iFixit.

iPad 10: Apple Pencil 2 non è compatibile per mancanza di spazio

Il noto portale per le riparazioni self-made ha infatti da poco condiviso un video, visibile di seguito, in cui viene mostrato l’intero processo di smontaggio del nuovo tablet entry level di casa Apple da cui si capisce perché il dispositivo non ha il supporto ad Apple Pencil di seconda generazione.

Le ragioni della cosa sono da ricercare nel fatto che dove dovrebbe trovarsi la bobbina di ricarica per la Apple Pencil 2 ci sono invece i chipset per la fotocamera frontale. Dunque, i componenti necessari per il funzionamento della selfiecam landescape vanno ad occupare più spazio del previsto, di conseguenza è possibile usare solo la Apple Pencil di prima generazione.

Da notare che sempre dall’esecuzione del teardown è emerso che iPad 10 ha delle linguette di estrazione della batteria a rilascio prolungato come gli altri modelli di iPad, il che rende particolarmente rapido e indolore, come si suol dire, il cambio della cella energetica principale.

Il sito ha anche evidenziato che la porta USB Type-C è saldata alla scheda logica e la compagnia non offre strumenti e tool per le riparazioni in casa per il suddetto tablet.

