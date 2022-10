iPad 10: porta USB-C più lenta degli altri modelli

Apple ha lanciato sul mercato l’iPad di decima generazione da qualche giorno a questa parte. Molti utenti stanno quindi avendo modo di provarlo con mano e di sperimentarne le caratteristiche tecniche, sia quelle positive che quelle negative. Al riguardo, il team di The Verge ha notato che la porta USB-C del nuovo tablet presenta una velocità limitata.

iPad 10: porta USB-C da 480 Mbps

Andando più in dettaglio, sebbene l’iPad 10 abbia detto addio al connettore Lightning in favore del più moderno Type-C, Apple non ha cambiato le specifiche usate sul suo tablet base, il quale continua ad offrire una porta USB 2.0 da 480 Mbps, ovvero la medesima velocità di trasferimento dati che si trova su iPad 9 che utilizza ancora il Lightning.

Per fare un confronto e rendersi meglio conto della situazione, basti pensare che la gamma Pro di iPad può contare su una porta Thunderbolt da 40 Gbps, mentre il modello Air arriva a 10 Gbps e quello mini a 5 Gbps.

Il passaggio alla porta USB-C su iPad di decima generazione ha quindi il solo scopo di uniformare la porta di ricarica e semplificare il collegamento a periferiche esterne, ma non vi sono vantaggi i termini di rapidità per il tablet base del gruppo di Cupertino.

La dimostrazione del fatto che iPad di decima generazione dispone di una porta USB-C lenta è stata data pure dall’ultimo video pubblicato dal canale Max Tech, visibile di seguito, da cui emerge altresì che l’A14 Bionic che il tablet porta in dote sarebbe più lento di un A14 standard.