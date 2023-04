iPad 2022: fai di tutto al massimo ad un prezzo minimo (-15%)

Se sei alla ricerca di un tablet versatile, potente e elegante, non puoi che rivolgerti verso il dispositivo per eccellenza del settore.

iPad 2022, il tablet che ti offre il massimo delle prestazioni e delle funzionalità a un prezzo minimo, è disponibile su Amazon a soli 499 euro invece di 589, con uno sconto del 15%.

iPad 2022: studi, lavori e guardi contenuti al massimo delle prestazioni

iPad 2022 è il tablet ideale per il lavoro, lo studio e il divertimento. Dotato di un display Retina da 10,9 pollici con True Tone, che si adatta alla luce ambientale per offrirti immagini nitide e naturali, e di un chip A14 Bionic con Neural Engine, che ti garantisce una fluidità e una velocità incredibili. Potrai avviare il sistema operativo in pochi secondi, aprire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti e archiviare tutti i tuoi file in modo sicuro e rapido.

iPad 2022 vanta anche una fotocamera posteriore da 12MP con HDR intelligente e una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e funzione Inquadratura automatica, che ti permette di fare foto, video e chiamate FaceTime di alta qualità. Il tablet è inoltre dotato di altoparlanti stereo, di una batteria che dura fino a 10 ore e di una connettività Wi-Fi veloce e affidabile.

Il dispositivo è compatibile con Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard, due accessori che ti consentono di scrivere, disegnare e digitare con facilità e precisione. Potrai anche usare la funzione Multitasking per lavorare con due app fianco a fianco o in Picture in Picture, la funzione Quick Note per prendere appunti al volo e la funzione Focus per concentrarti sulle tue attività.

Approfitta adesso dell’offerta su Amazon e acquista iPad 2022 a un prezzo straordinario. Sarà a casa tua in un lampo con la spedizione Prime.

