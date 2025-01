iPad a soli 294€ con questo CODICE SCONTO: attivalo subito

Al prezzo stracciato di soli 294 euro puoi acquistare l’iPad di nona generazione nella versione con 64 GB di memoria interna e nella colorazione Grigio siderale. Tutto ciò che devi fare è precipitarti sull’offerta eBay dedicata al tablet Apple, metterlo nel carrello e poi inserire il codice promozionale PSPRGEN25 prima di eseguire il pagamento. È un ottimo affare, considerando design, caratteristiche e funzionalità.

L’affare di oggi su eBay per iPad: il codice sconto

L’intera esperienza ruota attorno al display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone per una fedeltà cromatica impeccabile. Il cuore pulsante è invece rappresentato dal chip A13 Bionic con Neural Engine progettato internamente dalla mela morsicata. A questo si aggiungono gli altoparlanti stereo, le fotocamere da 8 e 12 megapixel, il touch ID, la connettività Wi-Fi e la batteria con autonomia fino a 10 ore. Puoi utilizzare il pennino ufficiale (Apple Pencil, non incluso) o uno compatibile per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo. È ovviamente garantito il pieno supporto a tutte le funzionalità del sistema operativo iPadOS. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda dell’inserzione.

Giunti qui, ricapitoliamo come approfittare dell’offerta in corso. Così facendo, potrai acquistare l’Apple iPad da 64 GB, di nona generazione e nella colorazione Grigio siderale, al prezzo di soli 294 euro. Ecco i pochi e semplici passi da seguire.

Inizia semplicemente mettendolo nel carrello di eBay; procedi per effettuare il pagamento; prima di eseguirlo inserisci il codice promozionale PSPRGEN25 nell’apposito campo.

L’articolo è proposto da GRANDESTORE, uno dei venditori più affidabili del marketplace con all’attivo oltre 101.000 feedback, positivi al 100%. Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua con la spedizione gratis entro pochi giorni.