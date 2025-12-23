 iPad A16: fattelo da solo il REGALO, in sconto su Amazon è tuo
iPad con chip A16 è perfetto: veloce, dinamico e ideale per qualunque utilizzo tu voglia grazie al prezzo d'affare su Amazon.
Se sotto l’albero di Natale sai già che non ci troverai un iPad con chip A16, prendi la situazione in mano e fatti l’autoregalo definitivo. Il dispositivo di Apple è in promozione direttamente su Amazon e lo compri risparmiando il 13%. Collegati in pagina, lo riceverai tra qualche giorno, ma intanto lo acquisti a prezzaccio: tuo a soli 339€. 

Apple iPad con chip A16 è l’ultimo modello uscito sul mercato. Bello e con un’estetica curata nei minimi particolari, Casa Cupertino si è data da fare e ti permette di tenere tra le mani un prodotto poliedrico. Infatti lo abbini alla Pencil o alla tastiera per trasformarlo in ciò di cui hai bisogno e avere a disposizione un dispositivo unico nel suo genere. Questa variante è quella con 128 GB di spazio al suo interno, così da avere archiviazione da vendere e non dover ricorrere ad iCloud. In più è disponibile in diverse colorazioni, tra cui questa argento super elegante.

Con un display Liquid Retina da 11 pollici, hai uno spazio visivo non solo in alta risoluzione, ma anche eccellente. Naviga tra le app, online e goditi gaming e streaming senza alcun difetto. Con colori vividi e tecnologia TrueTone, offre tutto il meglio di Apple. Al suo interno, come suggerisce il nome, c’è il chip A16 che ti garantisce dinamicità, velocità e soprattutto un multitasking come mai prima d’ora. Tra batteria che dura un giorno intero, Touch ID per la tua sicurezza e fotocamere sia frontali che posteriori, cosa potresti volere di più? Il prodotto supporta il WiFi 6 per navigazioni senza intoppi e include in confezione il cavo di ricarica che ora è USB C.

Non perdere tempo e regalati quello che hai sempre voluto. Acquista ora il tuo iPad con chip A16 su Amazon grazie allo sconto del 13%.Compralo a soli 339 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Paola Carioti
