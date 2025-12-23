iPad A16: fattelo da solo il REGALO, in sconto su Amazon è tuo

Se sotto l’albero di Natale sai già che non ci troverai un iPad con chip A16, prendi la situazione in mano e fatti l’autoregalo definitivo. Il dispositivo di Apple è in promozione direttamente su Amazon e lo compri risparmiando il 13%. Collegati in pagina, lo riceverai tra qualche giorno, ma intanto lo acquisti a prezzaccio: tuo a soli 339€.
Apple iPad con chip A16 è l’ultimo modello uscito sul mercato. Bello e con un’estetica curata nei minimi particolari, Casa Cupertino si è data da fare e ti permette di tenere tra le mani un prodotto poliedrico. Infatti lo abbini alla Pencil o alla tastiera per trasformarlo in ciò di cui hai bisogno e avere a disposizione un dispositivo unico nel suo genere. Questa variante è quella con 128 GB di spazio al suo interno, così da avere archiviazione da vendere e non dover ricorrere ad iCloud. In più è disponibile in diverse colorazioni, tra cui questa argento super elegante.
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
Con un display Liquid Retina da 11 pollici, hai uno spazio visivo non solo in alta risoluzione, ma anche eccellente. Naviga tra le app, online e goditi gaming e streaming senza alcun difetto. Con colori vividi e tecnologia TrueTone, offre tutto il meglio di Apple. Al suo interno, come suggerisce il nome, c’è il chip A16 che ti garantisce dinamicità, velocità e soprattutto un multitasking come mai prima d’ora. Tra batteria che dura un giorno intero, Touch ID per la tua sicurezza e fotocamere sia frontali che posteriori, cosa potresti volere di più? Il prodotto supporta il WiFi 6 per navigazioni senza intoppi e include in confezione il cavo di ricarica che ora è USB C.
Non perdere tempo e regalati quello che hai sempre voluto. Acquista ora il tuo iPad con chip A16 su Amazon grazie allo sconto del 13%.Compralo a soli 339 euro.