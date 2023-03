iPad Air in sconto con le Offerte di Primavera di Amazon? Certo che sì

Non poteva mancare certo iPad Air tra le offerte di primavera di Amazon. E infatti eccolo qui: il modello 2020 WiFi + Cellular è disponibile a 649 euro invece di 789, pareggiando il minimo storico assoluto già raggiunto qualche tempo fa.

Il tablet è un dispositivo capace di garantirti offre prestazioni eccezionali grazie al chip A14 Bionic e che si distingue per il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone e rivestimento antiriflesso.

iPad Air 2020 WiFi + Cellular: a questo prezzo irrinunciabile

iPad Air 2020 ha un design all-screen con bordi sottili e Touch ID integrato nel tasto superiore. È disponibile in cinque colori: grigio siderale, argento, oro rosa, verde e blu cielo. La scocca ospita una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e funzione Inquadratura automatica, che adatta l’immagine ai tuoi movimenti durante le videochiamate.

Compatibile con Apple Pencil di seconda generazione e con Magic Keyboard, che potrai sfruttare questi accessori al meglio le potenzialità del tablet per scrivere, disegnare, creare e lavorare. Ha una batteria che dura fino a 10 ore e supporta la ricarica rapida con il cavo in dotazione in dotazione. La connettività è garantita dal modulo Wi-Fi 6 e dal 4G LTE per restare sempre online.

Con un grande sconto, puoi dunque acquistare iPad Air 2020 su Amazon a soli 649 euro invece di 789 euro grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Occasione da non perdere ancora per poche ore: approfittane.

