iPad: Apple ha rinviato ripetutamente i nuovi modelli

È passato circa un anno e mezzo da quando Apple ha aggiornato l’ultima volta la sua linea di iPad e gli utenti stanno attendendo con ansia l’annuncio dei nuovi modelli. Per mesi, sono state diffuse svariate indiscrezioni in merito alle nuove versioni di iPad Pro e iPad Air, ma il lasso di tempo stimato per il lancio è stato ripetutamente rimandato da marzo ad aprile e infine a maggio, vale a dire circa un mese prima dell’inizio della WWDC 2024 che si terrà dal 10 al 14 giugno.

iPad: il lancio dei nuovi modelli è stato ripetutamente posticipato

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, pare che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia rinviato più volte l’annuncio dei nuovi iPad a causa di vari ritardi nel processo di produzione.

Citando fonti presso i fornitori taiwanesi, la redazione di DigiTimes ha infatti informato che la produzione di massa degli obiettivi per le fotocamere per i prossimi iPad è stata più e più volte posticipata e con ogni probabilità il lancio avrà finalmente luogo a maggio.

Anche Mark Gurman di Bloomberg la scorsa settimana ha riferito che Apple intende lanciare i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air all’inizio di maggio e ha detto che la produzione dei dispositivi è già aumentata in Asia. Ha altresì riferito che il colosso di Cupertino sta ancora completando lo sviluppo di iPadOS per i nuovi tablet e ha aggiunto che anche le tecniche avanzate di produzione di display OLED hanno contribuito a ritardare il lancio.