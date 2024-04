iPad: arriva il menu sullo stato della batteria

Stando a quanto emerso dall’analisi della versione beta di iPadOS 17.5, sembra che Apple stia considerando di espandere il menu sullo stato Batteria presente su iPhone anche su iPad.

iPad: in arrivo il menu sullo stato di salute della batteria

Andando più in dettaglio, la redazione di MacRumors ha scoperto nuove stringhe di codice che fanno riferimento a un menu “Battery Health” su iPad, il quale si prevede mostrerà la capacità massima residua della batteria e il conteggio dei cicli della stesa, analogamente a quanto è attualmente possibile fare con iPhone.

Ad esempio, una stringa di codice recita “La batteria dell’iPad sta funzionando come previsto”, mentre un’altra “iPad deve essere utilizzato regolarmente mentre non è collegato all’alimentazione per mostrare la massima capacità” e un’altra “Questo è il numero di volte in cui l’iPad ha usato la capacità della batteria”.

L’aggiunta del menu in questione potrebbe rappresentare un’ottima funzionalità per gli iPad, consentendo agli utenti di monitorare meglio la salute della batteria e di prendersi cura in maniera ancora più efficiente dei propri device.

Attualmente non c’è alcun menu dedicato allo stato della batteria visibile su modelli di tablet Apple esistenti e ciò porta a pensare che potrebbe essere limitato ai nuovi iPad Pro e iPad Air in dirittura d’arrivo e probabilmente anche ad altri nuovi modelli rilasciati in futuro.

Da notare che trattandosi di una scoperta presente nella beta di iPadOS e non è possibile garantire l’aggiunta del menu relativo allo stato della batteria sui tablet della “mela morsicata”, ma è evidente e indiscutibile il fatto che Apple stia lavorando in questa direzione.