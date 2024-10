iPad mini (A17 Pro) in preordine su Amazon: scegli il tuo

Appena presentato, il nuovo iPad mini è già in preordine su Amazon. Non perdere l’occasione di acquistarlo ora per riceverlo direttamente a casa già al day one della prossima settimana, con la consegna gratuita. Come sempre, sull’e-commerce c’è al prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di sconti saranno applicati in automatico prima del pagamento. Qui è dove ti elenchiamo tutti i link che puntano allo store: anche se ancora non risultano disponibili, manca davvero poco.

I nuovi iPad mini sono arrivati su Amazon

Il tablet integra un display Liquid Retina da 8,3 pollici in alta risoluzione (compatibile con il pennino Pencil Pro), il chip A17 Pro con CPU, GPU e Neural Engine per prestazioni evolute rispetto alla generazione precedente (fino a due volte più veloce), due fotocamere da 12 megapixel (anteriore e posteriore), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 5G (quest’ultima solo per l’edizione Cellular) e batteria con un giorno di autonomia. Lato software, il sistema operativo è ovviamente iPadOS 18 ed è previsto il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale del pacchetto Apple Intelligence non appena saranno disponibili. Lo stesso vale per l’integrazione di ChatGPT. Scopri di più nella pagina dedicata.

Ecco dunque tutte le versioni e le colorazioni del nuovo iPad mini con i relativi prezzi di vendita.

Il nuovo tablet Apple è venduto e spedito da Amazon, direttamente e senza passare da intermediari. Con l’acquisto oggi in preordine si ha diritto alla consegna gratuita al day one previsto per la prossima settimana, più precisamente per mercoledì 23 ottobre. A