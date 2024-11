iPad al MINIMO STORICO: finalmente è arrivato il Black Friday

L’iPad da 10,9 pollici al suo prezzo minimo storico è una delle migliori offerte di oggi per la Settimana del Black Friday su Amazon. Il tablet della mela morsicata, nella sua decima generazione, è protagonista sull’e-commerce con uno sconto di 80 euro che farà gola a molti, nella versione Wi-Fi con 64 GB di memoria interna. Scegli il colore che preferisci tra Argento, Giallo e Rosa, la spesa non cambia.

Black Friday: Amazon porta iPad al minimo storico

La piattaforma software è ovviamente iPadOS con supporto a tutte le funzionalità recenti e al download delle applicazioni dalla piattaforma App Store. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche principali, scopri di più sulla pagina dedicata all’offerta.

Display Liquid Retina da 10,9 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel e supporto per Apple Pencil;

chip A14 Bionic con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core;

64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

fotocamere posteriore e frontale da 12 megapixel;

altoparlanti stero disposti in orizzontale e due microfoni;

Touch ID per il riconoscimento biometrico;

batteria con ricarica USB-C.

Al suo prezzo minimo storico di 329 euro, iPad è davvero imperdibile, anche come regalo hi-tech da far trovare sotto l’albero di Natale. Approfitta dello sconto di 80 euro sul listino (è automatico, non servono coupon), mettilo nel carrello e ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon.

Per approfittare delle offerte del Black Friday, tieni sotto controllo la pagina amazon.it/blackfriday che le raccoglie tutte, aggiornate senza soluzione di continuità. Qui invece, con aggiornamenti fino al 2 dicembre, ti proporremo quelle imperdibili sugli articoli dell’elettronica, i prodotti per la casa intelligente e l’informatica.