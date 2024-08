iPad Pro 2022 11" a 799€: occasionissima Amazon, anche a RATE

Un iPad Pro che ti supporti nel lavoro o nello studio adesso che si rientra in ufficio e all’università? Allora approfitta subito dello sconto Amazon attivo sul modello Wifi del 2022 di 4a generazione che ti permette di acquistarlo a soli 799 euro invece di 959. Inoltre, scegliendo Cofidis al momento del checkout potrai pagarlo in comode rate a tasso zero personalizzando la tua rateizzazione.

iPad Pro: il compagno perfetto per lavoro e università

Questo modello di iPad Pro è dotato di un brillante display Liquid Retina da 11″, che include tecnologie come ProMotion, True Tone e un’ampia gamma cromatica P3: uno schermo ideale per lavorare, giocare, studiare e guardare contenuti multimediali.

Il sistema è alimentato dal potentissimo chip M2, con CPU 8-core e una GPU 10-core, che rende questo tablet performante come un laptop. Grazie al Wifi 6E ultraveloce ottieni sempre la miglior connessione possibile, mentre il connettore USB-C è perfetto per darti versatilità e una velocità di trasferimento dati impressionante.

Le fotocamere posteriori includono un obiettivo grandangolare da 12MP e uno ultra grandangolare da 10MP, oltre allo scanner LiDAR, che ti offre esperienze di realtà aumentata incredibilmente precise. La fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e funzione di Inquadratura automatica ti permette di essere sempre al centro della scena durante le videochiamate.

Un concentrato di potenza e tecnologia all’avanguardia perfetto per ogni situazione: non farti sfuggire iPad Pro a 799 euro invece di 959.