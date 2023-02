iPad Pro 2022 2TB: lo sconto Amazon è vera follia, risparmi 702 euro

Il prezzo di un iPad Pro 2022 è importante, specie se parliamo del modello da 2TB, ma lo sconto offerto oggi da Amazon è pura follia. Acquistandolo adesso puoi risparmiare infatti addirittura 702 euro, grazie ad un taglio del 29& applicato sul listino.

Non è un caso allora che siano rimaste poche unità a disposizione: merito della possibilità di pagarlo in 5 comode rate a tasso zero presso Amazon o a rate a tasso variabile tramite Cofidis da scegliere al checkout.

iPad Pro 2022 2TB: il tablet che sostituisce un laptop

iPad Pro 2022 del resto non è un tablet come tutti gli altri: parliamo di un magnifico dispositivo dotato di brillante display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3.

Punto di forza è anche il chipset M2 di ultima generazione con CPU 8-core e GPU 10-core che garantisce prestazioni elevate e un’alta efficienza energetica: la batteria ti accompagna tutto il giorno e non hai bisogno di continue ricariche.

Sulla parte posteriore trovano posto due fotocamere da 12 e 10 megapixel, grandangolo e ultra grandangolo, con scanner LiDAR per la realtà aumentata. Con la fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura limitata realizzi selfie e videochiamate perfette.

Con nuovo connettore USB-C, Face ID per autenticazione sicura e Apple Pay, compatibilità con numerosi accessori per trasformarlo in un potentissimo laptop, iPad Pro 2022 è la scelta giusta per il lavoro e lo studio. E oggi ti porti a casa il modello da ben 2TB con oltre 700 euro di sconto. Follia pura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.