iPad Pro al minimo di sempre, occasionissima Amazon

L'ultima generazione dell'iPad Pro vede crollare il prezzo di oltre 200 euro, raggiungendo il minimo di sempre con uno sconto improvviso del 18%. Mai il prezzo era sceso sotto i 1000 euro prima d'ora e ben difficilmente il Black Friday saprà fare di meglio: approfittarne subito significa assicurarsi il top di gamma del mondo tablet a soli 999 euro. Qui, ora, su Amazon.

L'iPad Pro più conveniente di sempre

Il modello proposto da Amazon è grigio siderale, con connettività Wifi e taglio di memoria da 128 GB. Lo sconto c'è (pur se decisamente inferiore) anche sul modello da 256GB, il cui prezzo scende da 1329 a 1193,99 euro.

La quinta generazione è quindi ora più accessibile che mai con le performance del suo chip M1, il display LiquidRetinaXDR da 12,9 pollici e la fotocamera con grandangolo da 12MP. Un vero e proprio tablet professionale di qualità massima, una spanna sopra il tradizionale iPad. Il dispositivo può peraltro essere acquistato anche con Carta del Docente, con la quale il prezzo verrà di fatto ulteriormente dimezzato.

Non è chiaro quanto potrà durare l'offerta attuale e se possa essere legata alle riserve disponibili. Si tratta però di un crollo verticale del prezzo che ad oggi rappresenta la miglior occasione in assoluto per chi stia cercando un iPad per studio o lavoro. Mettilo subito nel carrello e completa l'acquisto prima che l'opportunità sfumi in poche ore così come già ripetutamente successo (pur se a soglie di prezzo più elevate) nei mesi scorsi.