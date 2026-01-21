iPad Pro da 13" con chip M4 è SOTTOCOSTO su Amazon, WiFi + Cellular

Se hai aspettato tanto tempo eppure l’idea di acquistare iPad Pro da 13″ non è mai svanita dalla tua testa, questo è il momento giusto. Il dispositivo di Casa Cupertino è un prodotto di punta con funzioni così avanzate da esulare il semplice tablet. Da usare per studio, lavoro e svago con potenza incredibile grazie al chip M4 e alla configurazione WiFi + Reti Cellulari 5G. In questo modo lo usi al meglio sia dentro che fuori casa. Considerato lo sconto del 16% disponibile su Amazon, non puoi farne a meno: compralo subito a soli 1560€ risparmiando tantissimo.

iPad Pro 13″ con chip M4: la potenza è di casa

Non ha bisogno di presentazioni: questo dispositivo è eccezionale. Apple ha unito tutte le funzioni di cui l’utente in cerca di praticità ha bisogno in iPad Pro da 13″ con chip M4. Questo è l’ultimo modello sul mercato, nella versione più ampia e più avanzata perché non solo supera la media con i suoi pollici, ma è anche dotato di supporto 5G. Disponibile in colorazione nero siderale, unisce alla praticità tanta forza e potenza, partendo con una memoria di 512 GB per l’archiviazione senza bisogno di cloud.

Siccome ha un processore che trovi anche sui laptop e sui dispositivi fissi firmati da Apple, iPad ti dimostra che può soddisfare ogni richiesta. Dall’editing professionale al disegno o, ancora, a tanti altri compiti specifici. Quando lo abbini ad accessori come la Apple Pencil o la Magic Keyboard, il suo utilizzo si espande ancora di più. Diventa, infatti, un quaderno, una tela oppure un computer da utilizzare per scrivere, annotare, immaginare.

Tutte le caratteristiche del tablet Apple

Il modello in questione è uno dei più ambiti. Con lui tra le mani, hai un dispositivo che dura negli anni e rimane sempre performante e scattante. Le caratteristiche pricipali di iPad Pro 13″ con chip M4 sono:

display OLED Ultra Retina XDR da 13 pollici;

512 GB di spazio di archiviazione;

Touch ID integrato;

predisposizione per Apple Intelligence;

batteria con un giorno di autonomia;

Fotocamere pro per video ProRes 4K;

Fotocamera frontale Center Stage 12 MP;

funzioni scanner e realtà aumentata;

supporto al WiFi 6E e connettività 5G;

Prezzo e offerta su Amazon

Grazie allo sconto generoso su Amazon del 16%, comprare iPad Pro 13″ con chip M4 è un affare. Approfitta del ribasso per risparmiare una grossa somma e fare tuo il modello più ambito a soli 1560,99€ subito. Il prezzo potrebbe risalire in qualsiasi momento.