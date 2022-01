IPCEI Salute: fondi per l'industria farmaceutica

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha annunciato la pubblicazione del bando per la presentazione di progetti nel settore della salute. Quelli che verranno selezionati riceveranno un finanziamento previsto dal fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), lo strumento che permette di aiutare le aziende in deroga agli aiuti di stato e già utilizzato per i settori della microelettronica, batterie e idrogeno.

IPCEI Salute per l'industria farmaceutica

Lo scopo degli IPCEI è ridurre l'indipendenza dell'Europa dagli altri paesi (asiatici nel caso dei semiconduttori, Stati Uniti nel caso di farmaci e vaccini). È quindi necessaria un'autonomia industriale nel settore della salute, ovvero un supporto economico per le aziende che possono sviluppare prodotti innovativi. In deroga alla normativa sugli aiuti di stato è possibile finanziare progetti che soddisfano determinati requisiti. Nel caso degli IPCEI Salute, gli obiettivi principali sono:

Prevenzione e contrasto alle crisi sanitarie e alla diffusione di malattie altamente prevalenti e/o a carattere emergenziale e che necessitano di nuove cure

Innovazione di prodotto e medicina personalizzata

Innovazione nei processi produttivi

Contrasto all’antimicrobico resistenza

Salute Digitale

Le aziende interessate devono inviare una manifestazione di interesse entro il 28 febbraio 2022, proponendo un progetto d’investimento in Italia che, oltre ad attività di ricerca e sviluppo, dovrà avere anche una fase sperimentale di sviluppo industriale.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: