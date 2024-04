IPER sconto per la Xiaomi TV Stick: televisore SMART in un tocco

La colleghi alla porta HDMI del tuo televisore ed hai un concentrato di tecnologia a portata di mano. La Xiaomi Tv Stick è adatta sia per modelli che non sono smart di loro che per modelli che non hanno più le app che ti interessano per non dover rinunciare a un singolo contenuto streaming.

Comoda, pratica e semplice da utilizzare. Siccome è andata in promozione su Amazon con uno sconto del 34% e la puoi acquistare a soli 45,99€, io non me ne priverei. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi TV Stick: il televisore rinasce in un secondo

Non ha bisogno di installazioni ossia, una volta che la colleghi alla porta HDMI come se fosse una chiavetta USB, la attacchi alla corrente e la accendi, hai già tutto pronto. Xiaomi TV Stick è un concentrato di tecnologia adatto ad ogni utente che ha il sogno dello streaming ma non tutti i mezzi per archiviarlo.

Con sistema Android al suo interno, ti si apre una home dove trovi contenuti e app che ami di più. Naturalmente puoi scaricare tutte quelle che vuoi ma trovi già le immancabili Netflix e Prime Video. A dirla tutta, sul telecomando che ti viene fornito hai i pulsanti di accesso rapido per un utilizzo ancora più diretto.

Supporto al 4K, assistente Google presente e pulsante per il microfono per avviare la ricerca vocale in ogni momento. L’unico requisito che ti viene richiesto? Una connessione WiFi in casa.

Non manca all’appello il Supporto di Dolby Atmos™ e Dolby Vision® per completare l’esperienza.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti la tua Xiaomi TV Stick a soli 45,99€ con sconto del 34%.

