iPhone 11, occasione del tutto speciale: -32%

Nuova importante finestra di opportunità per l’acquisto di un iPhone 11: la prossima edizione del melafonino sta per arrivare e da oggi (fino ad esaurimento delle scorte disponibili) si apre la possibilità di un acquisto fortemente scontato su eBay. L’offerta si inserisce nel novero dei 25 anni del marketplace, con una pioggia di sconti che da oggi proseguirà per tutta la settimana, ma la vetrina iniziale è tutta per l’iPhone.

iPhone 11 al miglior prezzo

Tanto per capire la caratura dell’opportunità odierna: il modello da 64GB, il cui prezzo era superiore ai 900 euro, è disponibile per 644,99 euro (su Amazon non sono disponibili modelli per meno di 769 euro). L’acquisto multiplo può addirittura portare il prezzo ancor più in basso, fino a 632,09 euro. Con un taglio di memoria pari a 128GB il prezzo parte invece da 709,99 euro, ancora una volta con un importante sconto rispetto alle medie di mercato e con un vantaggio di oltre 150 euro rispetto ad Amazon.

Sulle qualità e l’affidabilità dell’iPhone 11 c’è poco da aggiungere. Sul suo ciclo di vista esteso in virtù di quanto successo (ed in atto) per la questione Covid, già se ne è parlato in tempi non sospetti. Ora quel che va capito è quale sia il momento migliore per l’acquisto in virtù di quel che accadrà: dell’evento di annuncio dell’iPhone 12 non v’è ancora traccia, la distribuzione sarà comunque probabilmente più avanti nell’autunno e l’importante sconto di oggi sembra dunque suggerire l’ottima opportunità disponibile.

Ancora una volta sarà però un’opportunità disponibile solo per i più veloci: in ballo c’è il top di gamma del 2020 con uno sconto del 32%, ma quel “quasi esaurito” che compare sul marketplace lascia intendere che non sarà un’occasione per molti.

Feedback del 100% per il venditore, consegna gratuita, spedizione immediata. Pronti, via.