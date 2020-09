iPhone 11, ultima chiamata: -33%, ecco come

Avere un Apple iPhone 11 con lo sconto del 33% è possibile, ma è una possibilità che durerà ormai soltanto poche ore, dopodiché occorrerà attendere che la situazione si stabilizzi dopo l’arrivo dell’iPhone 12 e sia chiaro se gli sconti natalizi possano fare meglio di quanto non avvenga in questi giorni (cosa non del tutto scontata dopo l’annata particolare vissuta dal mercato degli smartphone durante questo 2020).

iPhone 11, sconto del 33%: ultime chance

Lo sconto è disponibile da alcuni giorni su eBay, ma questa è l’ultima chiamata: il 98% delle disponibilità sono infatti andate esaurite, con oltre 5000 unità già distribuite e gli ultimi esemplari rimasti sono nei tagli da 64GB e 128GB, nei colori nero, rosso, bianco e viola. Per verificare la disponibilità del modello che si intende acquistare occorre pertanto compilare l’apposito modulo e valutare così se sia possibile avere quello desiderato.

Il prezzo è pari a 634,99 euro, ma in caso di acquisto multiplo (magari per un acquisto di famiglia, o in comune con qualche amico, o per dotare il team di lavoro dello stesso terminale) il prezzo può scendere anche fino a 615,94 euro – andando così anche oltre il -33% iniziale.

La distribuzione è garantita da un merchant con feedback del 100% e la spedizione è immediata. Il tempo a disposizione è però a questo punto poco: l’offerta è quasi scaduta e le ultime novità andranno via presumibilmente entro pochi giorni.