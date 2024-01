iPhone 12 Ricondizionato a PREZZO RIDICOLO su Amazon

Amazon è un pozzo di risorse per il risparmio. Oggi in offerta a un prezzo speciale trovi l’ottimo Apple iPhone 12 da 64GB. Ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Insomma, un vero e proprio affare da avere assolutamente. Cosa stai aspettando? Anche se questo articolo non beneficia della spedizione Prime, lo ricevi in tempi brevi e senza costi aggiuntivi. Sbrigati perché i pezzi disponibili sono in quantità limitata.

iPhone 12 64GB: smartphone avanzato a prezzo entry level

Incredibile il prezzo del fantastico Apple iPhone 12 64GB! Su Amazon l’offerta è pazzesca. Ricondizionato, è in condizioni eccellenti. Grazie al chip A14 Bionic le prestazioni sono ottime. Questo smartphone non si tira indietro davanti a nulla, nemmeno alle app e ai giochi più impegnativi ed energivori. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è eccezionale, con una risoluzione massima di 2532 x 1170 pixel. Grazie alla modalità True Tone regola la luminosità automaticamente.

Acquistalo adesso all’incredibile prezzo di soli 339,98 euro. Grazie ad Amazon hai un prodotto ricondizionato che è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati. Beneficia del supporto rapido per reclami e risoluzione dei problemi. Inoltre, è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento.

