C’era una volta il cellulare. Oggi risulta difficile appiccicare l’etichetta agli smartphone più evoluti poiché a distinguerli da quanto mettono sul piatto prodotti di altre categorie come i computer è rimasto il form factor o poco più: lato software le offerte si sono allineate e in qualche occasione sovrapposte, lo stesso vale per la potenza di calcolo. Anche in termini di storage un telefono ora raggiunge e talvolta supera la capacità di un sistema desktop o laptop. Lo farà anche iPhone 13, stando agli ultimi rumor. A lanciare l’ipotesi gli analisti di Webush secondo i quali il melafonino di prossima generazione arriverà a quota 1 TB.

Una versione da 1 TB per iPhone 13?

Prendendo in considerazione i dispositivi mobile di Apple, fino ad oggi l’opzione è stata offerta esclusivamente dai modelli top di gamma della linea iPad Pro, anch’essi più di semplici tablet, capaci di fungere da valide alternative ai notebook tradizionali se affiancati da mouse e tastiera fisica. Per quanto riguarda gli iPhone, invece, i modelli 12 e 12 mini si fermano a 256 GB, mentre quelli Pro e Pro Max si spingono a 512 GB.

Non si tratterebbe ad ogni modo di una novità assoluta: il concorrente Samsung ha già fatto altrettanto raggiungendo la soglia del terabyte con il Galaxy S10 lanciato ormai due anni fa.

Rimanendo nell’ambito delle previsioni formulate dagli analisti, si ritiene che il gruppo di Cupertino sia ben posizionato per mantenere il buon ritmo di vendite registrato nell’ultimo periodo. Tra le altre caratteristiche inedite di iPhone 13 potrebbe esserci anche uno schermo dotato di modalità Always-On in grado di mostrare informazioni come la data, l’ora e il livello di carica della batteria anche quando in standby.