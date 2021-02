Al debutto ufficiale la nuova versione dell’applicazione di Microsoft Office ottimizzata per i tablet della linea iPad, in download gratuito dalla piattaforma App Store di Apple. Il gruppo di Redmond ha così dato seguito a quanto fatto negli anni scorsi quando il software è stato reso disponibile nelle edizioni per Android e iOS (quest’ultima per iPhone).

La nuova app Office per iPad include Word, Excel e PowerPoint

Al suo interno trovano posto gli editor per creare, aprire e modificare i documenti di Word, Excel e PowerPoint, riuniti così da non costringere gli utenti a installazioni aggiuntive. Tra le funzionalità avanzate offerte quella per salvare direttamente in formato PDF, per apporre la propria firma ai file e per la conversione automatica di immagini in testi o tabelle.

L’app Office combina Word, Excel e PowerPoint con nuove funzionalità che sfruttano gli esclusivi punti di forza del dispositivo per creare un’esperienza Office più semplice ma anche più efficace.

È bene precisare che nonostante il debutto della nuova incarnazione di Office ottimizzata per iPad, quelle singole dedicate a Word, Excel e PowerPoint continuano a risultare disponibile su App Store e costantemente aggiornate dal gruppo di Redmond. Come scritto in apertura il download è gratuito, ma alcune delle caratteristiche sono riservate in esclusiva a chi sottoscrive un abbonamento alla formula Microsoft 365.

Di recente la software house ha anche introdotto il supporto per mouse e trackpad così da sfruttare appieno e al meglio le caratteristiche dei tablet di Cupertino, sempre più impiegati dagli utenti come una sorta di piccolo laptop per rimanere produttivi anche in mobilità.