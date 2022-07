iPhone 13 128GB RED: che prezzo, risparmi più di 150€!

Ed è minimo storico per iPhone 13 da 128GB nella sua colorazione Red su Amazon. L’ultimo smartphone della mela morsicata lo paghi infatti solo 779€ grazie all’imperdibile sconto di oltre 150€ applicato sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e inclusa con Amazon Prime se sei un abbonato.

iPhone 13 RED: un colore incredibile per uno smartphone imperdibile

iPhone 13 non è di certo uno smartphone che ha bisogno di presentazioni. Si tratta dell’ultimo nato della famiglia di melafonini, in attesa che a settembre scopriremo cosa ci aspetterà con i nuovi iPhone 14. Dotato di un fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici, tra le caratteristiche principali spicca l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel grandangolo e ultra-grandangolo, con supporto a stili fotografici, smart HDR4, modalità notte e registrazione video HDR in 4K.

Non delude neanche la fotocamera anteriore per selfie e videochiamate, anch’essa con una risoluzione da 12 megapixel, modalità Notte e registrazione in 4K con Dolby Visioni. Prestazioni fulminee ed efficienza di batteria sono garantite dal potente processore Apple A15, che ti offre fino a 19 ore di riproduzione video. Il design robusto ed elegante con Ceramic Shield regala un dispositivo solido e resistente, con resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore.

Con connettività 5G per download velocissimi e streaming ad alta velocità, iPhone 13 è un prodotto imperdibile per tutti i fan Apple, specialmente se non aggiorni il tuo melafonino da un po’. Adesso puoi farlo ad un prezzo sconto mai visto prima: solo 779€ su Amazon. Affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.