iPhone 13 128GB Verde: il prezzo CROLLA sotto gli 800 euro

Le offerte di settembre di Amazon diventano l’occasione per portarsi a casa iPhone 13 128GB nella sua nuova colorazione verde ad un prezzo speciale. Acquistandolo oggi puoi pagarlo infatti con uno sconto del 16% che ti permette di ottenere un risparmio superiore ai 150 euro.

Inserito nel programma Prime, se sei un abbonato lo riceverai a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Un’occasione unica per cambiare smartphone e ripartire con il lavoro e lo studio nel migliore dei modi.

iPhone 13 128GB: l’originale colorazione verde in super offerta

In attesa che Apple tolga il velo su iPhone 14, può essere una buona idea acquistare un iPhone 13: uno smartphone di primissima fattura dotato di un fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici, luminoso e dai colori autentici e brillanti.

Uno dei punti di forza è l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel, con grandangolo e ultragrandangolo, che supporta i nuovi Stili Fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR in 4K con Dolby Vision. Da non sottovalutare la fotocamera anteriore per i selfie e le videochiamate da 12 megapixel: anche questa con modalità Notte e registrazione video HDR in 4K.

Le prestazioni fulminee e l’efficienza energetica sono garantite dal processore Apple A15 Bionic che offre nel complesso fino a 19 ore di riproduzione video. Il design è il solito di qualità marchiato Apple, per un dispositivo solido e robusto con Ceramic Shield. Non mancano ovviamente connettività 5G e ricarica wireless.

Approfitta dello sconto Amazon e paga la nuova colorazione verde di iPhone 13 da 128GB meno di 800 euro. Un’occasione irripetibile per entrare o tornare nell’universo unico dei melafonini.

