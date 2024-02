iPhone 13 da 256GB (quasi) in REGALO su eBay

Sbrigati perché su eBay il fantastico e inimitabile Apple iPhone 13 è in offerta speciale, quasi in regalo. Cosa aspetti? Non sai che sta andando a ruba? Mettilo subito in carrello a soli 739,90 euro! Si tratta di uno sconto pazzesco dato che stiamo parlando della versione da 256GB di ROM. Ciò vuol dire che ti offre un ampio spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali. Insomma, un’occasione da non perdere assolutamente dato che ha anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

iPhone 13 256GB: tanto spazio, tanta potenza

Apple iPhone 13 256GB è una vera e propria prodezza di smartphone. L’ecosistema iOS è perfetto per vivere un’esperienza utente gratificante ad ogni utilizzo. Infatti, il chip A13 Bionic garantisce ancora tanta potenza e velocità nei processi. Ogni app, gioco e contenuto viene gestito in modo fluido e rapido, senza rallentamenti anche in multitasking. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura colori vivaci e dettagli perfetti. La doppia fotocamera scatta foto sublimi anche al buio.

Acquistalo adesso a soli 739,90 euro. Concludiamo col ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.