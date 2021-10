iPhone 13: al via al primo ribasso sul modello da 512 GB

Arrivano i primi ribassi sui famosissimi smartphone firmati Apple. Annunciati ormai da qualche settimana, hanno fatto fin da subito scalpore spingendo i più appassionati di questo brand a chiedersi se vale la pena acquistarli. Se anche tu ti sei trovata in questa situazione, a tentarti c'è la promozione in corso su Amazon che ti permette di fare tuo iPhone 13 a soli €1260,65. Praticamente lo sconto effettivo si aggira attorno ai €30, il che non è esorbitante ma può essere un ottimo trampolino di lancio.

Lo ordini e lo ricevi fin da subito con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia. Non solo, se possiedi un abbonamento Prime le consegne avvengono in praticamente 1 o 2 giorni lavorativi. In più hai finanche l'occasione di acquistarlo mediante cinque rate offerte dallo stesso e-commerce che non presentano alcun costo aggiuntivo.

iPhone 13: lo smartphone dell'anno è in promozione su Amazon

iPhone 13 è uno dei nuovi smartphone che Apple ha presentato nelle scorse settimane. Disponibile in tutte le sue colorazioni a eccezione di quella rossa, puoi farlo tuo rispettando i tuoi gusti e senza scendere a compromessi. Se ancora non sai quali sono le sue specifiche tecniche, non ti preoccupare perché proprio ora ti illustrerò i suoi punti forti che senza ombra di dubbio ti convinceranno ancor di più.

Come display hai a disposizione un pannello super Retina XDR con ampiezza da 6,1 pollici. A primo acchito potrebbe sembrarti di dimensioni ridotte rispetto a quello che gira attualmente sul mercato ma sappi che se sei in cerca di uno smartphone che puoi tenere comodamente con una sola mano, questo è proprio quello che fa per te.

A rendere questo dispositivo una vera forza della natura, tuttavia, è il nuovissimo chip a15 Bionic che supporta ogni tuo gesto regalandoti delle prestazioni fulmine che non temono né applicazioni aperte in background né rallentamenti. Inoltre a completare l'esperienza Premium ci sono ben 512 GB di spazio di archiviazione che sono praticamente interminabili.

Trattandosi di un dispositivo Apple, non può mancare un comparto fotografico di ottima qualità. In particolar modo, questi nuovi modelli integrano al loro interno la modalità cinema con profondità di campo Smart e una messa a fuoco innovativa all'interno dei video. Se ancora non sei convinto, tuttavia, ti renderà entusiasta sapere che anche la batteria è stata migliorata così da consentirci ora di stare fuori casa per ben 19 ore di seguito senza mai doverti fare problemi.

Approfitta subito del piccolo ribasso e acquista il tuo iPhone 13 su Amazon a soli €1260,65. Lo ordini e lo ricevi in tempi rapidissimi.