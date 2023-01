iPhone 13: Apple vende per la prima il ricondizionato in Italia

Chi desidera acquistare un iPhone recente andando a risparmiare qualcosa sul prezzo, sarà sicuramente felice di sapere che Apple ha aggiornato la lista dei dispositivi ricondizionati acquistabili tramite il suo sito e ha introdotto per la prima volta in assoluto tutta la gamma di iPhone 13 in vari Paesi, Italia compresa.

iPhone 13: ricondizionato in vendita in Italia per la prima volta

Il prezzo di vendita è scontato fino al 15% rispetto a quello di listino originale, permettendo quindi un risparmio variabile tra i 130 euro e i 280 euro a seconda del modello che viene scelto.

Sono disponibili tutti i modelli di iPhone 13, eccezion fatta per quello base. Le colorazioni, invece, sono limitate a quella Mezzanotte per iPhone 13 mini e a quella Grafite per il 13 Pro e il 13 Pro Max. Si può scegliere tra vari tagli di memoria, ma attualmente ne mancano alcuni. Ad ogni modo, la lista dei prodotti ricondizionati e in continuo aggiornamento a seconda dell’effettiva reperibilità degli articoli, per cui quanto disponibile oggi potrebbe non esserlo più tra qualche giorno e viceversa.

Da tenere presente che gli iPhone ricondizionati venduti da Apple sono sbloccati, non presentano vincoli relativi agli operatori e sono equipaggiati con batteria, scocca e cavetto USB-C-Lighthing nuovi. Vengono proposti in una scatola bianca e sono coperti dalla garanzia di un anno. Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere ulteriore copertura tramite AppleCare.

Ricordiamo che Apple ha lanciato la serie iPhone 13 a settembre del 2021 e attualmente continua a mantenere a listino il modello base e quello mini come opzioni dal costo più contenuto, mentre non vengono più commercializzati nuovi modelli di iPhone 13 Pro che sono stati sostituiti da iPhone 14 Pro e 14 Pro Max presentati a settembre scorso.

