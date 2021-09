iPhone 13 in arrivo: CROLLA iPhone 12 Pro (-140€)

Un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni: iPhone 12 Pro è la punta di diamante del catalogo Apple, ultima incarnazione del melafonino che offre tutto il meglio dell'ecosistema iOS, senza compromessi. Oggi, in vista della presentazione del successore iPhone 13, è possibile acquistarlo su Amazon con un forte sconto che arriva a 140 euro.

iPhone 12 Pro in forte sconto, aspettando iPhone 13

Con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici fornisce un'esperienza multimediale di livello assoluto. Sotto la scocca si nasconde il chip A14 Bionic per una potenza di calcolo al top e sul retro trova posto una tripla fotocamera che può contare su algoritmi evoluti per immagini e video sempre perfetti. Non manca nemmeno la compatibilità con le reti 5G. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

La disponibilità è immediata, con consegna a domicilio tramite spedizione gratuita in un giorno, così da poterlo tenere tra le mani già questo weekend. Ecco le versioni e le colorazioni di iPhone 12 Pro oggi in offerta su Amazon.