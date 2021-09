Logitech MX Master 3: ADESSO va assolutamente preso!

Logitech MX Master 3 è il miglior mouse in circolazione della categoria senza ombra di dubbio e oggi è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto molto interessante proposto da Amazon. Non serve aggiungere molto altro per il momento e vi basta sapere che si tratta di un'occasione da non perdere per coloro i quali sono alla ricerca di una periferica di puntamento affidabile e multifunzionale che lo accompagni nelle sessioni di lavoro e studio quotidiane. Il prezzo di oggi è di soli 69,99 euro ponendolo al suo minimo storico nonostante numerose offerte presentate nel corso del tempo.

Logitech MX Master 3: caratteristiche principali

Le caratteristiche sono da top di gamma assoluto: sensore da 4.000 dpi che funziona su qualsiasi tipo di superficie (vetro compreso), sette pulsanti personalizzabili, design ergonomico, sincronizzazione wireless con tre dispositivi in contemporanea, porta USB-C per la ricarica, autonomia elevata e modalità Flow che permette di spostare file e informazioni da un device all'altro.

Il nuovissimo scorrimento MagSpeed è così ‎preciso e veloce da permetterti di fermarti su un singolo pixel e scorrere 1000 righe al secondo e in silenzio. Inoltre il mouse wireless MX Master 3 può essere utilizzato fino a 70 giorni con una carica completa e offre tre ore di utilizzo con un minuto di ricarica.

Allungare le mani su Logitech MX Master 3 significa concretamente incrementare l'efficacia della propria produttività, farlo al prezzo di 69,99 euro invece di 114,99 euro come da listino Amazon è ancora meglio. Nient'altro da aggiungere, il risparmio di 55 euro è da prendere al volo!