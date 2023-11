iPhone 13 in offerta su eBay: costa MENO DI 600€ con questo CODICE SCONTO

Oltre allo sconto eBay su MacBook Air 2023 con chip M2 sullo stesso portale si trovano anche altri dispositivi della Mela a prezzi sensazionali. Anche se di qualche anno fa, i prodotti firmati Apple sono sinonimo di qualità e prestazioni; quindi, anche se acquistati dopo diverso tempo dal lancio, possono soddisfare le esigenze del consumatore medio. Se questo è il tuo caso, se hai sempre sognato un iPhone ma non hai mai voluto spendere troppo per acquistarlo al lancio, sappi che su eBay si trova iPhone 13 5G da 128 GB a meno di 600 euro.

Come puoi perderti iPhone 13 a questo prezzo?

Il modello base di iPhone 13 5G con 128 GB di memoria interna non espandibile e 4 GB di RAM viene proposto in questo caso nella colorazione Blu, con una scocca elegante e pulita che ospita anteriormente uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con supporto ad HDR10 e Dolby Vision per migliorare ulteriormente la resa visiva altrimenti già mozzafiato. Insomma, potrai vedere film e serie TV con una qualità spaziale!

Lato fotocamera notiamo la dotazione di un sensore frontale da 12 MP posto sul classico notch caratteristico dei vecchi iPhone prima della Dynamic Island, e due lenti posteriori da 12 MP ciascuna. Il cuore pulsante, poi, è il chipset A15 Bionic basato su architettura ARM e con 6 core, di cui 2 dalla frequenza elevata. Il sistema operativo, infine, ovviamente è iOS.

Il prezzo di listino di 729,90 euro scende quindi a 649,90 euro per volere del rivenditore italiano partner di eBay. Tuttavia, utilizzando poi il codice sconto NOVEDAYS valido fino al 19 novembre potrai risparmiare altri 75 euro. Di conseguenza, effettivamente pagherai soltanto 574,90 euro! La consegna è gratuita e garantita in due giorni, mentre il reso può essere effettuato a costo zero entro 30 giorni con spese di spedizione a carico del venditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.