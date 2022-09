iPhone 14 e 14 Pro: quanta memoria RAM avranno?

I modelli delle linee iPhone 14, 14 Plus e 14 Pro monteranno 6GB di RAM. A svelarlo è il codice beta di Xcode 14, dato che Apple ha confermato la filosofia volta a non dare informazioni di questo tipo nel corso delle sue presentazioni.

Rispetto alla generazione precedente vi è dunque lo stesso quantitativo presente su tutti i modelli della serie, confermando quanto si era visto con iPhone 13 Pro e Pro Max.

iPhone 14 e 14 Pro: quanta RAM avranno tutti i modelli

Questa è la suddivisione precisa segnalata da MacRumors.com:

iPhone 13

iPhone 14

I file di Xcode per il momento non svelano che tipo di RAM è stata montata: alcune indiscrezioni sostenevano che Apple sarebbe passata ad una RAM di tipo LPDDR5 per i modelli della serie Pro, lasciando gli standard a memorie LPDRR4X.

Per quanto riguarda il processore è certo che iPhone 14 e 14 Plus montano il chip A15 Bionic con GPU 5-core. La novità, come prevedibile, è riservata ai modelli Pro, con il nuovo chipset A16 Bionic.

Tutti i modelli iPhone 14 sono disponibili per il pre-ordine presso i rivenditori specializzati e su Amazon. Il lancio è previsto il 16 settembre, con un leggero ritardo per la linea Plus, che sarà disponibile dal 7 ottobre.

