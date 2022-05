iPhone 14: ecco tutte le presunte colorazioni

Dopo aver appreso che i futuri iPhone 14 potrebbero disporre di uno schermo più grande dei modelli attualmente in carica, sono state diffuse in Rete alcune interessanti indiscrezioni in merito a quelle che dovrebbero essere le colorazioni della scocca dei nuovi smartphone a marchio Apple.

iPhone 14: Apple diversificherà la gamma di colori tra modelli “base” e Pro

A rendere nota la cosa è stato un tipster cinese. Purtroppo il post originale comparso su Weibo nelle scorse ore non è più consultabile, ma la redazione di MacRumors ha riportato la notizia in lingua inglese. A quanto pare, Apple diversificherà la gamma di colori disponibili tra i modelli “base”, ovvero iPhone 14 e 14 Max, e i modelli Pro, ovvero iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Più precisamente, i modelli base di iPhone saranno disponibili in cinque colori, quali: midnight (nero), starlight (bianco), blu, viola e PRODUCT(RED) (l’ormai classica e iconica colorazione rossa). A questo proposito, ricordiamo che anche lo scorso anno iPhone 13 e 13 Mini sono stati lanciati in cinque colori, ai quali si è poi aggiunto l’iPhone 13 in verde che è stato lanciato a marzo.

Per quanto riguarda i modelli Pro e 14 Pro Max, invece, i due smartphone saranno lanciati in quattro colori diversi, analogamente a come già fatto per iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Le quattro tinte saranno le seguenti: grafite, argento, oro e viola. Le prime tre sono state “ripescate” dalla gamma precedente, mentre la quarta è completamente originale e comune sia alla versione base dello smartphone che a quella Max, sostituendo la variante denominata sierra blu.