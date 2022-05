iPhone 14 Pro: schermo più grande dei predecessori

I nuovi modelli di iPhone 14 saranno presentati da Apple a settembre, ma già da tempo in Rete circolano svariate indiscrezioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei dispositivi in questione. Sino a questo momento, infatti, sono emersi svariati indizi in merito alle specifiche tecniche e al design dei prossimi smartphone del gruppo di Cupertino e, proprio a tal proposito, nel corso delle ultime ore sono spuntate interessanti indicazioni relative alla dimensioni dello schermo.

iPhone 14 Pro e Pro Mac: display da 6,12 pollici e 6,99 pollici

Andando più in dettaglio, stando a quanto da poco riferito su Twitter dall’analista Ross Young, solitamente piuttosto affidabile e soprattutto ben informato in merito a tutto ciò che riguarda il mondo Apple, iPhone 14 in versione Pro dovrebbe disporre di uno schermo da 6,12 pollici, mentre la versione Pro Max dovrebbe avere un pannello da 6,99 pollici, dimensioni queste che risultano essere superiori rispetto ai 6,06 pollici di iPhone 13 Pro e ai 6,68 pollici della relativa variante Pro Max.

iPhone 13 Pro – 6.06"

iPhone 14 Pro – 6.12"

iPhone 13 Pro Max – 6.68"

iPhone 14 Pro Max – 6.69" Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels. — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Young afferma altresì che le dimensioni dello schermo leggermente più grandi sono dovute alle cornici più strette attorno al display e al nuovo design del notch di iPhone 14 Pro che non sarà dotato della “tacca” presente sui modelli attualmente in carica, ma per la gioia di molti in sostituzione ci saranno due elementi, una forma di foro e uno a forma di pillola.

Con uno sguardo a un futuro ancora più lontano, Young ha altresì voluto precisare che gli utenti dovranno aspettarsi che iPhone 15 e 15 Max abbiano le stesse dimensioni di 14 Pro e 14 Pro Max.

