iPhone 14: così sarà la nuova serie, ecco i mockup

Di iPhone 14 se ne discute a più riprese da diverso tempo a questa parte, ma è stato soltanto in seguito alla diffusione dei disegni CAD avvenuta nei giorni scorsi che sono cominciati a spuntare dettagli concreti sui dispositivi ed è proprio grazie ad essi che è stato possibile realizzare dei modelli 3D delle varie versioni della nuova gamma di smartphone Apple.

iPhone 14: i mockup delle quattro varianti in un video

Il sito Web Mac Otakara ha infatti pubblicato un video, visibile di seguito, in cui mostra i mockup di tutti e quattro i modelli di iPhone 14 che giungeranno sul mercato, provando anche a inserirli nelle relative custodie degli iPhone 13.

Da ciò che è possibile osservare si evince che iPhone 14 Max da 6,7 pollici, ovvero quello andrà a prendere il posto della variante mini, riesce bene o male ad entrare in una cover di iPhone 13 Pro Max, anche se il modulo fotografico risulta essere molto più piccolo, per cui i due dispositivi dovrebbero presentare le stesse dimensioni.

Invece, sia iPhone 14 che iPhone 14 Pro, entrambi da 6,1 pollici, non riescono ad entrare nelle corrispondenti custodie per iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Per l’esattezza, vengono riscontrati dei problemi in prossimità della fotocamera che è parecchio più grande su tutti e due i modelli. Inoltre, le dimensioni complessive sembrano essere maggiori.

In sostanza, le versioni Pro dei futuri modelli di “melafonino” dovrebbero avere un modulo fotografico più grande rispetto a quello attuale, in particolare considerando la possibile adozione di un sensore da 48 megapixel, più grande del 21%.

Da notare che Mac Otakara ha altresì provato a sovrapporre dei vetri protettivi per iPhone 13 ai modelli 3D della successiva serie, mostrando che sulle varianti Pro potrebbe essere diverso l’angolo di curvatura della cornice del display.