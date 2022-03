iPhone 14 Pro: il design mostrato in nuovi CAD

Sebbene alla presentazione dei nuovi modelli di “melafonino” manchino ancora un bel po’ di mesi, in quanto di consueto avviene in autunno, già da diverso tempo a questa parte in Rete circolano indiscrezioni relative a quelle che saranno le caratteristiche di iPhone 14, in special modo della variante Pro. A tal proposito, nel corso delle ultime ore sono stati condivisi online dei nuovi disegni CAD che mostrano con precisione la parte frontale e quella posteriore del dispositivo.

iPhone 14 Pro: gli schemi della parte anteriore e posteriore

Dai dati in questione diffusi via Twitter, ciò che salta immediatamente all’occhio è la rimozione del notch, come si vociferava già da tempo, in favore di un soluzione posta sopra il display e costituita da un doppio foro, uno a forma di pillola per tutti i sensori del Face ID e uno tondeggiante desinato alla fotocamera, com’è possibile notare osservando lo schema annesso di seguito. Ad ogni modo, il guadagno in termini di spazio sul display è abbastanza irrisorio, si tratta più che altro di un cambiamento che potrebbe però appagare sul fronte estetico.

Le schematiche diffuse consentono altresì di capire quali saranno le dimensioni dello smartphone: iPhone 14 Pro sarà più spesso del precedente, in primis causa del bump delle fotocamere che risulta più pronunciato rispetto al predecessore, mentre iPhone 14 Pro Max resta bene o male invariato se confrontato con l’equivalente modello di smartphone Apple attualmente in carica, anche se sarà di poco più basso della serie 13 (di circa un millimetro).

Resta poi inalterata la disposizione del gruppo di tre fotocamere collocate sul retro del dispositivo, ma l’area che le contiene sarà più grande rispetto a quanto visto sino a questo momento.