iPhone 14: addio al notch, conferme anche dai CAD

Notch o non notch, questo è il problema. Da settimane, infatti, non si fa altro che parlare del futuro iPhone 14 e nella fattispecie del se il dispositivo sarà sprovvisto o meno del ben poco apprezzato notch (altrimenti noto semplicemente come “tacca”) in favore di un doppio foro e le indiscrezioni emerse online nel corso delle ultime ore vanno ad offrire ulteriori conferme al riguardo.

iPhone 14: niente notch, lo confermano i render CAD

Attenendosi infatti ai render CAD di iPhone 14 Pro condivisi da 91Mobiles, uno dei quali visibile di seguito, il futuro modello di “melafonino” sarà sprovvisto del notch e al suo posto ci sarà un foro a pillola affiancato da un altro circolare, collocato poco più a destra, per ospitare la selfie cam e tutta la sensoristica del Face ID.

Un’altra conferma interessante riguarda le dimensioni del display, che dovrebbero restare invariate rispetto al modello iPhone 13 Pro, andando quindi ad offrire una diagonale pari a 6,1 pollici. Per quel che concerne le cornici, invece, resteranno simmetriche e saranno maggiormente assottigliate, almeno sempre sui modelli Pro.

Sempre osservando i disegni CAD condivisi, salta all’occhio pure il fatto che Il blocco delle tre fotocamere posteriori non sarà infatti a filo con la scocca, ma verrà compreso in una mattonella quadrata sporgente, come fatto sino a questo momento da Apple a partire da iPhone 11.

Ricordiamo che, in accordo con i rumors già diffusi, le modifiche al notch dovrebbero andare ad interessare solo ed esclusivamente le versioni Pro del prossimo smartphone dell’azienda di Cupertino. Inizialmente, infatti, i modelli base dovrebbero restare esclusi.