iPhone 14: quattro varianti, ma niente Mini

Apple ha lanciato sul mercato iPhone 13 soltanto da qualche mese a questa parte, ma nonostante ciò sul Web impazzano già da tempo le indiscrezioni in merito a quello che sarà il futuro modello di “melafonino”. Nelle scorse ore, infatti, sono stati diffusi dei dettagli riguardo la tipologia di processori che verranno adottati su iPhone 14, mentre adesso sono spuntati dei rumors in merito alle versioni che andranno a comporre la gamma.

iPhone 14: due varianti “base” e due “pro”, ma sparisce il Mini

Stando a quanto riferito dalla redazione di 9to5Mac, citando fonti affidabili ma non meglio precisate, la serie iPhone 14 sarà costituita da quattro modelli, ma non ci sarà una variante Mini, la quale verrà fatta sparire dalla produzione.

Per l’esattezza, ci saranno due versioni base di iPhone 14 (identificate con il nome in codice di D27 e D28), con uno schermo rispettivamente da 6,1 pollici e 6,7 pollici ed aventi la medesima risoluzione del display degli attuali iPhone 13 Pro e Pro Max, e ci saranno poi due versioni Pro (identificate con ill nome in codice di D73 e D74), le quali avranno uno schermo più alto per ospitare la nuova funzione a doppio foro che andrà a sostituire il notch e disporranno di funzioni satellitari.

Riprendendo quanto già emerso in precedenza, i modelli base di iPhone 14 monteranno un chip A15 Bionic potenziato, con 1 core di GPU extra e 6 GB di RAM, e non è escluso che proprio per questi extra possa essere denominato A15X. I modelli Pro, invece, monteranno un nuovissimo chip proprietario più prestante e 6 oppure 8 GB di RAM.