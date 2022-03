Apple iPhone 14: A16 Bionic solo per i modelli Pro

Apple utilizzerà il processore A16 Bionic sono nei modelli Pro della serie iPhone 14. L’indiscrezione arriva dal noto analista Ming-Chi Kuo, sempre molto informato sui piani futuri dell’azienda di Cupertino. Gli altri due modelli integreranno lo stesso chip della serie iPhone 13. Pochi giorni fa sono emerse invece informazioni sui futuri MacBook Air e Pro.

A16 Bionic solo per iPhone 14 Pro e Pro Max

Apple utilizza lo stesso chip in tutti gli smartphone. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, quest’anno ci sarà una novità in tal senso. Il nuovo SoC A16 Bionic troverà posto solo negli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Gli iPhone 14 e iPhone 14 Max integreranno ancora il processore A15 Bionic usato per tutti i modelli della serie iPhone 13. Non è noto perché l’azienda di Cupertino avrebbe preso questa decisione. Probabilmente per differenziare maggiormente la serie oppure per la cronica carenza di chip.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

L’analista afferma inoltre che tutti i modelli integreranno 6 GB di RAM, ma verranno utilizzati chip differenti (LPDDR5 per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, LPDDR4X per iPhone 14 e iPhone 14 Max). Previste novità anche per quanto riguarda la diagonale dello schermo: 6,1 pollici per iPhone 14 e iPhone 14 Max, 6,7 pollici per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Scomparirà quindi il piccolo iPhone mini.

Kuo aveva anche ipotizzato l’eliminazione del notch e l’aggiunta di un foro per la fotocamera frontale, ma si tratta di sostanziali modifiche al design che potrebbero essere posticipate alla serie iPhone 15. L’annuncio dei nuovi iPhone 14 è previsto ovviamente per l’autunno. La chiusura delle fabbriche di Foxconn potrebbe avere ripercussioni sulla roadmap.