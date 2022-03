MacBook: i primi modelli con M2 entro fine anno

Quando faranno capolino i nuovi modelli di MacBook alimentati dal SoC proprietario Apple Silicon M2? La risposta, data dai rumors che hanno iniziato a circolare online da qualche ora a questa parte e che vengono riportati dalla redazione del sito Internet 9to5Mac dichiarandoli come provenienti da fonti affidabili, è nel 2022.

MacBook Air e Pro con SoC Apple Silicon M2 in arrivo

Più precisamente, pare quindi che il “colosso di Cupertino” lancerà due nuovi laptop entro la fine dell’anno corrente e che toglierà i veli pure al nuovo Apple Silicon M2, distribuito successivamente nelle varianti Pro, Max e Ultra.

Per quanto riguarda le informazioni specifiche sui computer, i modelli disponibili dovrebbero essere un MacBook Air, di cui si è già vociferato, e un MacBook Pro da 13 pollici. Nel secondo caso, ci sarà un prezzo ridotto rispetto al modello del 2021 e, inoltre, Apple potrebbe decidere di chiamarlo semplicemente MacBook, andando a rimuovere l’etichetta “Pro” dal nome.

L’indiscrezione appare particolarmente interessante, in quanto sino a questo momento si era ritenuto che il nuovo MacBook potesse andare a sostituire il modello Air, mentre adesso si apprende che il dispositivo potrebbe inaugurare una nuova linea di portatili della “mela morsicata”, a cavallo tra la serie Air e quella Pro, sia per quel che concerne le specifiche che per il prezzo e, di conseguenza, pure per il target di utilizzo.

In merito alle specifiche tecniche del chip M2, invece, questo dovrebbe avere una CPU a 8 Core e una GPU a 9-10 Core, in base alla configurazione scelta.