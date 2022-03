MacBook Air: un modello tutto nuovo nel 2022

Durante il keynote di ieri, Apple ha presentato il modello aggiornato di iPhone SE, iPad Air 5 e il nuovo Mac Studio con Studio Display al seguito. A mancare sul palco è stata però una nuova versione del MacBook Air, che nelle scorse settimane si riteneva potesse essere annunciata. La delusione dei più potrebbe tuttavia essere placata dalle dichiarazioni dell’analista Ming Chi Kuo, il quale si è da poco pronunciato riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del computer in questione.

MacBook Air: nuovo modello, ma con chip M1

Nel report recentemente diffuso, Kuo afferma infatti che il nuovo MacBook Air sarà ultra leggero e con design e chassis completamente rinnovati. Verrà proposto in molte più colorazioni rispetto a quanto visto sino ad ora, con una palette simile a quella degli iMac 24″ (quindi blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola) e con cornici del display e tastiera in tinta bianco sporco.

Il portatile, inoltre, dovrebbe funzione con processore Apple Silicon M1 e non con un chip M2 come altri avevano previsto. Va tenuto ben presente il fatto che con ogni probabilità non monterà uno schermo con tecnologia mini LED, in quanto ottima per la qualità di visualizzazione ma attualmente troppo costosa per essere impiegata nel portatile di casa Apple.

Per quel che concerne l’arrivo sul mercato, secondo l’analista la produzione del computer verrà avviata durante quest’anno, più precisamente entro fine giugno o nel terzo trimestre del 2022, motivo per cui il possibile lancio sul mercato potrebbe avvenire tra giugno o settembre.