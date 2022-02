Apple: registrati tre nuovi Mac, arriveranno a marzo?

Al momento non è ancora ufficiale, ma tra poche settimane, presumibilmente il giorno 8 marzo, si terrà il keynote primaverile di Apple. In tale occasione, l’azienda annuncerà i tanto attesti e chiacchierati iPhone SE 5G e iPad Air 5. Unitamente ai prodotti in questione potrebbe tuttavia essere presentato anche un nuovo Mac, o almeno questo è ciò che suggeriscono le più recenti indiscrezioni.

Apple registra i seriali di tre nuovi computer: A2615, A2686 e A2681

Nel corso delle ultime ore, infatti, Apple ha eseguito la registrazione dei seriali di tre nuovi computer, elencati con i numeri di modello A2615, A2686 e A2681. Nessuno di essi corrispondente a prodotti attualmente in listino e tutti vengono descritti come computer con macOS Monterey a bordo, uno dei quali è un portatile.

All’evento, dunque, potremmo vedere un nuovo Mac Mini con chip M1, probabilmente il dispositivo siglato come A2615, e due Mac dotati del chip M2, rispettivamente quelli siglati come A2686 e l’A2681, uno dei quali potrebbe essere il modello di Macbook Pro “entry-level” di cui si è vociferato nell’ultimo periodo.

Da notare che la registrazione commerciale è obbligatoria per tutte le società che intendono immettere in commercio dispositivi dotati di tecnologia di crittografia all’interno della Commissione Economica Eurasiatica che include la Russia e alcuni paesi dell’ex Unione Sovietica. Per questo, i nuovi prodotti di Apple vengono archiviati nel database in prossimità del lancio di un prodotto. Lo scorso mese, ad esempio, l’azienda di Cupertino ha registrato quelli che probabilmente saranno i prossimi iPhone SE e iPad Air.