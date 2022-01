Apple: registrati i codici di iPhone SE 3 e iPad Air 5?

Sono ormai diverse settimane a questa parte che le indiscrezioni relative all'intenzione di Apple di lanciare iPhone SE 3 e iPad Air 5 continuano a susseguirsi. Quanto emerso nelle ultime ore, però, sembrerebbe essere il preludio ad un effettivo e imminente arrivo sul mercato di entrambi i dispositivi.

Apple: ecco i presunti numeri di modello di iPhone SE 3 e iPad Air 5

Sono infatti stati individuati nel database della Commissione Economica Eurasiatica (EEC) i numeri di modello che Apple potrebbe utilizzare per le nuove e tanto chiacchierare versioni di iPhone SE e iPad Air. Forse non tutti lo sanno, ma si tratta di una prassi comune, in quanto i dispositivi che supportano la crittografia devono essere per forza di cose registrati presso l'EEC prima della vendita in Russia. Ciò ha quindi fatto diventare la Commissione Economica Eurasiatica una fonte di notizie per i device che stanno per fare capolino sul mercato.

I codici presenti nel database che risulterebbero essere relativi ad iPhone sono A2595, A2783 e A2784, mentre quelli che dovrebbero essere relativi ad iPad sono A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 e A2766. Nelle registrazioni vengono citate delle descrizioni abbastanza vaghe dei prodotti a cui sono riferiti, genericamente “smartphone” e “tablet”, ma considerando i recenti rumors è altamente probabile che possa trattarsi proprio dei device dell'azienda della “mela morsicata” in questione.

Ricordiamo che iPhone SE 3 dovrebbe presentare un design analogo a quello del modello attualmente in carica, ma con interessanti novità sul fronte hardware, ovvero il supporto alle reti 5G e la presenza del processore A15 Bionic. Invece, iPad Air 5 dovrebbe offrire una componentistica simile a quelle dell'iPad mini attualmente commercializzato, quindi presenterebbe anch'esso dotato di processore A15 Bionic e andrebbe a presentare il supporto Center Stage per la fotocamera anteriore.