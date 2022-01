iPhone SE: 5G quest'anno, display più grande nel 2023

Per la gioia di tutti coloro che attendono ardentemente il lancio di un nuovo modello di iPhone SE, lo smartphone “economico” del gruppo di Cupertino, sembrerebbero esserci interessanti novità in dirittura d'arrivo durante quest'anno e anche durante il prossimo.

iPhone SE: due nuovi modelli in arrivo nel 2022 e nel 2023

Stando infatti a quanto riferito da Ross Young, che è uno dei leaker più affidabili quando si parla di display e prodotti dell'azienda di Cupertino, un iPhone SE con supporto alla connettività 5G e processore A15 Bionic verrà lanciato da Apple entro la fine del 2022, mentre un modello con display più grande da 5,7 pollici farà capolino sul mercato nel 2023.

Più precisamente, Ross Young va quindi a confermare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi secondo cui il nuovo iPhone SE sarà simile al modello attualmente in carica, con display da 4,7 pollici, processore aggiornato e più veloce e supporto alle connessioni mobili di ultima generazione (proprio per questo il dispositivo è stato denominato iPhone SE+5G).

La quarta generazione arriverebbe poi l'anno successivo, con display ampio come quello di iPhone 12 e 13, ma simile a quello del modello XR. Non vengono fornite informazioni in merito alla tecnologia del pannello impiegato, ma potrebbe continuare ad essere un LCD, che tra l'altro risulterebbe anche una scelta abbastanza sensata considerando che si parla di un “melafonino” dal prezzo più contenuto.

In base a quanto emerso, il dispositivo di cui si discute dovrebbe allora essere molto vicino a quello ipotizzato nelle scorse ore nei render diffusi online, una sorta di iPhone 8 con display a tutto schermo e notch. Non resta nient'altro da fare se non attendere per scoprire se sia effettivamente in questo modo oppure no.