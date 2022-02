Apple iPhone SE 5G e iPad Air: annuncio 8 marzo?

Apple potrebbe svelare il nuovo iPhone SE 5G e altri dispositivi durante un evento previsto per martedì 8 marzo 2022. L’indiscrezione arriva dal noto Mark Gurman di Bloomberg, quindi è piuttosto affidabile. L’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare anche iOS 15.4 durante un evento virtuale (la pandemia COVID-19 non consente di organizzare grandi eventi in presenza).

iPhone, iPad e Mac a marzo?

Il prodotto più atteso è sicuramente il nuovo iPhone SE 5G (terza generazione). I rumor sullo smartphone più economico di Apple circolano da diversi mesi (ancora prima del lancio della serie iPhone 13). Secondo Gruman non ci saranno novità estetiche, quindi il nuovo modello conserverà il design dell’attuale iPhone SE di seconda generazione, presentato ad aprile 2020. Ciò significa che non verrà eliminato il Touch ID.

Anche lo schermo dovrebbe avere ancora una diagonale di 4,7 pollici, ma si prevede l’uso del processore A15 Bionic, di fotocamere migliori e soprattutto di un modem 5G. Quasi certo quindi un aumento del prezzo. Anche il nuovo iPad Air di quinta generazione dovrebbe integrare il processore A15 Bionic e il modem 5G. Possibile infine il debutto di un nuovo Mac, ma non è chiaro quale sarà il modello (MacBook Air, iMac Pro da 27 pollici, Mac Pro o Mac mini).

Secondo le fonti di Gruman, Apple potrebbe inoltre annunciare iOS 15.4. Tra le novità incluse nella nuova versione del sistemo operativo ci sarà lo sblocco dell’iPhone con Face ID, anche quando l’utente indossa la mascherina, e la funzionalità Universal Control. In attesa dell’evento, l’azienda di Cupertino ha ridotto la durata del periodo gratuito di Apple Music da tre a un mese.