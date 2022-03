Il nuovo iPhone SE con Bionic A15 è ufficiale

Tutto come da previsioni della vigilia: il nuovo iPhone SE è ufficiale. Il cuore pulsante è costituito dal chip A15 Bionic con CPU 6-core. Tre le colorazioni previste a catalogo: Midnight, Starlight e (PRODUCT)RED. Sulla parte frontale trova posto un display da 4,7 pollici che strizza l’occhio a chi preferisce i telefoni di piccole dimensioni.

iPhone SE: il nuovo modello con Bionic A15

C’è anche la piena compatibilità con i network di ultima generazione 5G, immancabile su uno smartphone che debutta oggi sul mercato puntando a conquistare una fetta non indifferente di market share. Tra le altre caratteristiche degne di nota la certificazione IP67 e uno storage interno da 64, 128 o 256 GB e il supporto alla ricarica wireless con standard Qi.

Il gruppo di Cupertino promette passi in avanti anche sul fronte dell’autonomia e del comparto imaging, con la fotocamera posteriore da 12 megapixel (ottica diaframma ƒ/1.8) sostenuta dalle tecnologie Deep Fusion e Smart HDR 4. Lato software, il nuovo iPhone SE godrà della ricezione di aggiornamenti al sistema operativo iOS per diversi anni (al debutto c’è la più recente versione 15). Queste le parole di Kaiann Drance, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple.

Grazie al suo design iconico, alle prestazioni eccezionali e al prezzo conveniente, iPhone SE è diventato un modello molto popolare sia tra chi è già utente Apple, sia tra i nuovi clienti. Quest’anno abbiamo realizzato l’iPhone SE più potente e resistente di sempre, con una migliore autonomia grazie al chip A15 Bionic, lo stesso usato sulla gamma di iPhone 13, che permette funzioni evolute della fotocamera come Smart HDR 4, Stili fotografici e Deep Fusion. Grazie al 5G, iPhone SE consente download e upload più veloci, uno streaming video di qualità superiore, interattività in tempo reale nelle app e molto altro ancora. Solo Apple è in grado di offrire tecnologie e prestazioni di ultima generazione a questo prezzo.

Infine, i dettagli su prezzo e disponibilità: si parte da 529 euro, con la fase di pre-ordine aperta da venerdì 11 marzo e consegna delle prime unità una settimana più tardi (18 marzo).