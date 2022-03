iPhone SE 3 è un successo prima ancora del lancio

Durante il keynote che si terrà domani, Apple dovrebbe presentare il tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 3. La cosa non è stata ancora ufficializzata, ma l’interesse degli utenti riguardo il nuovo presunto smartphone “economico” dell’azienda di Cupertino è talmente elevato che in molti si sono già detti intenzionati ad effettuarne l’acquisto.

iPhone SE 3: il 40% degli utenti iPhone lo comprerà

Stando infatti ad un recente sondaggio di SellCell, condotto su un campione di 2.500 utenti attualmente in possesso di un iPhone, il 40% di essi desidera comprare il nuovo iPhone SE 3. Più precisamente, il 24% ha fatto sapere che lo userà come smartphone principale, mentre il 16% come dispositivo aggiuntivo oppure lo acquisterà per regalarlo.

È altresì opportuno sottolineare il fatto che tra gli utenti che hanno mostrato interesse nei confronti di iPhone SE di terza generazione, l’11% attualmente possiede iPhone 11.

Sempre stando a quanto venuto a galla dal sondaggio, tra le principali motivazioni che spingeranno gli utenti a fare il nuovo acquisto, il 29,4% di essi ha mostrato interesse per il prezzo basso, il 25,5% ha dichiarato di voler aggiornare il proprio smartphone vecchio, il 15,2% si è detto spinto dalla connettività 5G, l’11,3% dal form factor compatto e il 6,7% dal Touch ID.

Tra coloro che, invece, hanno affermato di non voler acquistare iPhone SE 3, il 66,2% ha motivato la scelta dicendo di essere soddisfatto del modello di smartphone Apple attualmente posseduto, il 9,3% che sta aspettando iPhone 14, il 4,1% che iPhone SE di terza generazione è troppo piccolo e il 3% che non ha particolare interesse per le sue funzioni poco premium.