Apple, appuntamento all'8 marzo: Peek Performance

Apple torna in campo. Appuntamento per il prossimo 8 marzo, presso l’Apple Park di Cupertino, per alzare il sipario sui nuovi prodotti con la mela che caratterizzeranno il 2022. Una mela colorata e tridimensionale accoglierà gli apple-fan sul palcoscenico:

Cosa aspettarsi dall’evento? Una nuova generazione di iPhone SE (terza generazione), anzitutto: non sono previste grosse evoluzioni in termini di design, ma la prospettiva di performance migliorate è già nel mantra dell’evento: “Peek performance“. Ci si attende inoltre una nuova versione del Mac Mini con M1 Pro e M1 Max. Tra le ipotesi v’è inoltre un rinnovato iPad Air, nonché una versione aggiornata del MacBook Pro da 13 pollici.

Apple presenterà i nuovi prodotti nel centro di una grande tempesta sul mercato, con prezzi in aumento e grandi oscillazioni nella domanda dovute ai noti fatti che stanno scombussolando gli equilibri internazionali. La stessa Apple ha appena sospeso le vendite di nuovi prodotti in Russia, abdicando al rapporto che intrattiene con la generazione più giovane e lanciando così un chiaro messaggio alla sfera di influenza di Vladimir Putin. Almeno per qualche ora, forse, la geopolitica riuscirà a non essere scenografia delle attenzioni di tutti, poiché sul palcoscenico di Cupertino solo la Mela ha l’onore delle luci della ribalta.

Appuntamento all’8 marzo, dunque: “Peek performance”.