iPhone SE 3: sarà il più economico di sempre?

Al lancio di iPhone SE 3 non dovrebbe mancare molto, o almeno questo è ciò che si deduce dalla recente individuazione del numero di modello del dispositivo nel database della Commissione Economica Eurasiatica. Nelle ultime ore, però, sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo il nuovo smartphone Apple “entry level” e questa volta si parla di prezzi.

iPhone SE 3: punto prezzo sui 300 dollari

Nonostante le prime voci dessero per certo l’arrivo sul mercato del nuovo modello di iPhone SE con un costo allineato alla seconda generazione, ovvero 399 dollari, secondo le più recenti indiscrezioni lo smartphone potrebbe avere un prezzo ancora inferiore. Un report di di IBD (Investor’s Business Daily) avrebbe infatti fissato un punto prezzo sui 300 dollari.

Si tratterebbe quindi di una cifra di gran lunga più bassa rispetto alla alla precedente iterazione e di fatto andrebbe a renderlo il best-buy assoluto nella fascia di prezzo, in special modo se si tiene conto che grazie ad esso diventerebbe praticamente possibile accedere all’intero ecosistema Apple adoperando un dispositivo di ultima generazione, dotato di tutti gli standard di comunicazione moderni e di un chip ad alte prestazioni, considerando che dovrebbe portare in dote il chip A15.

Una mossa del genere potrebbe allora decretare lo scacco matto definitivo ad Android da parte di Apple. Per il momento, comunque, non vi è ancora nulla di confermato da parte dell’azienda di Cupertino, per cui è indispensabile prendere con le pinze, come si suol dire, le suddette informazioni, ma fortunatamente per sapere di più non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.